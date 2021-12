M6 Metropole Television : LE GROUPE M6 Lance GULLI PRIME !

Dès janvier 2022 le groupe M6 développe une nouvelle programmation pour sa chaîne Gulli, lorsque les enfants sont couchés les parents peuvent désormais profiter d'une offre dédiée à leurs envies.

Des contenus familiers revisités comme « Le Meilleur pâtisser » version célébrité, présenté par Norbert Tarayre, « Rénovation surprise » présenté par Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux mais aussi que des programmes inédits, Gulli PRIME proposera pour la première fois à la télévision Française la version Américaine de « Lego Masters », « Renovation Island un chantier au paradis », « Tiny Paradise », « Mon Animal fait la loi », et bien d'autres arriveront aussi sur le PRIME Gulli .

Cette stratégie s'inscrit dans une politique de développement de la chaîne voulant diversifier ses contenus et s'ouvrir à un éventail plus large de téléspectateurs notamment à l'heure du prime étant jusque-là peu exploitée.

« Le soir, la plupart des enfants sont couchés et c'est donc le moment pour Gulli de s'adresser également à un public plus large et disponible pour profiter de programmes drôles et insolites. 16 ans après son lancement, notre chaîne représente pour beaucoup de jeunes adultes de la Génération Gulli un refuge de détente et de divertissement, une occasion de s'échapper avec humour et bonne humeur d'un quotidien parfois un peu stressant. Avec ou sans enfant, Gulli PRIME offre à tous une garantie de surprise et de bienveillance. » Philippe Bony, Président de Gulli

Des programmes seront ciblés pour les adultes mais aussi les enfants lorsque ceux-ci sont disponibles à travers la rubrique la « Cinéma culte » le mardi et « Animation pour tous » le vendredi, la chaîne offrira du contenu pour l'ensemble de la famille.

« C'est une offre assez attractive pour plaire aux parents et aux enfants. On garde cette philosophie. Pour autant, on l'étend sur une nouvelle case que nous ouvrons » Julien Figue, Directeur Délégué Adjoint pôle jeunesse du Groupe M6