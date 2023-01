M6 Metropole Television : La Semaine Green est de retour sur les antennes du Groupe M6 !

Disparition de la biodiversité, catastrophes naturelles, montée des eaux… Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus visibles dans le monde mais également une réalité désormais tangible pour de nombreux Français. La préservation de l'environnement est aujourd'hui une préoccupation forte pour ces derniers dont une majorité se déclare prête à modifier de façon importante son mode de vie.

1er Groupe audiovisuel à proposer une semaine dédiée à l'environnement, le Groupe M6 met en place pour la 4ème édition de la Semaine Green, un dispositif éditorial exceptionnel pour continuer d'éveiller les consciences, mobiliser les Français et leur apporter des solutions concrètes pour préserver notre environnement. Dispositif suivi par plus de 34 millions de Français en 2022 en télévision, la Semaine Green permet de parler d'environnement et d'écologie à travers des programmes puissants et des visages emblématiques du Groupe M6.

Du 5 au 12 février, retrouvez des magazines et divertissements sur de nombreuses thématiques telles que le gaspillage, l'habitat, la biodiversité ou comment lier pouvoir d'achat et consommation responsable sur M6, W9, 6ter, Gulli, Téva et RTL. Cette année, M6 Météo vous propose par exemple de découvrir un lieu en France symbolique du dérèglement climatique ou des solutions apparues pour le combattre. Retrouvez également sur 6play une sélection exceptionnelle de documentaires produits par BBC autour des thématiques de la nature et du genre animalier.

À l'écran mais aussi en coulisses, le Groupe M6 multiplie les initiatives. En 2022, près de 800 collaborateurs du Groupe ont été formés à l'atelier collaboratif La Fresque du Climat, l'outil de référence pour permettre aux individus et organisations de s'approprier le défi du changement climatique. À travers sa Direction de l'engagement, le Groupe M6 a également noué des partenariats forts en 2022. En devenant adhérent à Écoprod, le Groupe s'engage dans des pratiques environnementales vertueuses dans la production audiovisuelle et son adhésion au Fonds pour l'arbre donne les moyens aux acteurs de terrain de remettre l'arbre au centre des exploitations agricoles et des paysages ruraux.

Le Groupe M6… Engagé par nature !