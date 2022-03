M6 Metropole Television : Le Groupe M6 et Studi lancent ACADEMEE

Le Groupe M6 et le leader français de la formation professionnelle en ligne Studi annoncent le lancement d'Academee, une école, 100% en ligne. Cette nouvelle offre de formation propose à tous de préparer un diplôme officiel dans des univers proches de nos thématiques antennes que sont l'esthétique, la décoration, le service à la personne, le commerce et la vente ou encore du culinaire avec la Top Chef Academee.

Toutes les filières proposées sont parrainées par des personnalités incontournables dans leur secteur et tous les cours sont assurés par des professionnels. Il sera alors possible de se former à aux métiers de la beauté avec Christina Cordula et son équipe ou encore d'apprendre à cuisiner avec Philippe Etchebest et des anciens candidats de TOP CHEF, respectivement marraine et parrain des parcours beauté et cuisine. La filière cuisine reprendra quant à elle les codes de l'émission phare de M6, à savoir des cours sous formes de challenges et de défis directement inspirés du célèbre concours. Tous les élèves auront l'occasion de s'entretenir en visio-conférence avec les professionnels de la filière choisie tout au long du parcours de formation. Ces temps d'échanges, sous forme de lives, sont essentiels dans les formations Academee pour assurer le suivi des élèves et pouvoir prodiguer des conseils personnalisés.

Fort de l'expertise du Groupe M6 dans la production d'émissions emblématiques associée à l'expérience de Studi dans la conception de parcours pédagogiques à distance, Academee s'inscrit dans le prolongement des programmes du groupe et permet de proposer des solutions concrètes pour favoriser l'épanouissement professionnel, tout en répondant aux besoins de recrutement de nouveaux talents. De nouvelles formations viendront par la suite compléter l'offre d'Academee dont l'objectif est de rendre accessible au plus grand nombre l'épanouissement professionnel.

Soutenue par des acteurs professionnels de formation, comme Galileo premier groupe de formation européen, l'école Academee propose à tous ceux qui le désir de préparer un diplôme officiel, comme un CAP, un bac pro ou encore un BTS. Les formations dispensent donc les programmes officiels pour que les candidats puissent se présentaient aux examens en candidat libre. Elles s'adressent à des adultes qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont tout simplement envie de progresser dans leur métier, mais également à des futurs apprentis et des demandeurs d'emploi.

Academee propose un éventail de plus de 40 formations différentes, accessibles 24/7, et éligibles au CPF et aux aides à l'apprentissage pour une majorité. Pour en savoir plus sur l'offre de formation Academee, rendez-vous ici.