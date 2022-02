M6 a enregistré un bénéfice net record en 2021, porté par ses revenus publicitaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--M6 a fait état mardi d'une hausse de sa rentabilité en 2021, ayant profité de revenus publicitaires records et de la bonne maîtrise de ses coûts.

Le groupe audiovisuel a publié un résultat net de 280,8 millions d'euros, en progression de 1,5%, "atteignant ainsi son plus haut niveau historique, hors l'exercice 2006 qui avait été marqué par la cession de TPS", a souligné le groupe dans un communiqué. La vente de TPS avait généré une plus-value de 256,8 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé a atteint 346,7 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 270,7 millions d'euros un an plus tôt, soit une progression de 28%, "reflétant la hausse des revenus publicitaires et le maintien d'une gestion stricte des coûts de programmes et de structure", a commenté la société. La marge opérationnelle s'est hissée à 24,9%, contre 21,3% en 2020 et 19,5% en 2019.

Le chiffre d'affaires a crû de 9,2% l'an dernier, à 1,39 milliard d'euros. En progression de 16% sur l'année, les recettes publicitaires ont atteint "leur plus haut niveau historique [...] dans un contexte de reprise économique et de dynamisme de la consommation des ménages", a souligné M6.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 212 millions d'euros en 2021, un Ebita de 323 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros.

En matière de distribution aux actionnaires, M6 a indiqué qu'il serait proposé à l'assemblée générale du 26 avril prochain de distribuer un dividende de 1 euro par action, avec un détachement prévu le 4 mai et un paiement le 6 mai 2022.

A propos de ses perspectives pour 2022, le groupe a indiqué que "l'activité publicitaire rest[ait] correctement orientée en ce début d'année, dans un contexte sanitaire toujours incertain et alors que la période électorale qui s'ouvre réduit traditionnellement la visibilité sur le marché publicitaire".

"Le groupe entend poursuivre ses efforts dans le développement de ses plateformes de streaming, tant au travers de son offre AVOD (6play) qu'avec son offre SVOD (Salto)", a-t-il ajouté.

