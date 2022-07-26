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    MMT   FR0000053225

M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION

(MMT)
  Rapport
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18:36M6 affiche un Ebita consolidé en baisse au S1 à 161,1 mlns
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09:06Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 26 juillet 2022
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M6 affiche un Ebita consolidé en baisse au S1 à 161,1 mlns

26/07/2022 | 18:36
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26 juillet (Reuters) - Metropole Television SA:

* CA CONSOLIDÉ DE 664,2 MLNS AU PREMIER SEMESTRE 2022 CONTRE 645,0 MLNS IL Y A UN AN

* EBITA CONSOLIDÉ DE 161,1 MLNS AU S1 2022 CONTRE 165 MLNS AU S1 2021

* AU 30 JUIN 2022, LES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE SÉLÈVENT À 1 135,3 M, CONTRE 1 156,4 M AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LE CHIFFRE DAFFAIRES DES DIVERSIFICATIONS ATTEINT 36,1 M, CONTRE 41,0 M AU 1ER SEMESTRE 2021

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 92,5 MLNS AU S1 2022 CONTRE 119,2 MLNS AU S1 2021

* M6 SAGISSANT DU RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6, UNE COMMUNICATION SERA DIFFUSÉE TRÈS PROCHAINEMENT

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AU S1 SÉLÈVE À 24,9%, HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS, ET PROGRESSE DE +1,3 POINT SUR UN AN Texte original: https://bit.ly/3PFrloQ Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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TF1 -1.50%6.57 Cours en temps réel.-23.55%
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Données financières
CA 2022 1 421 M 1 439 M -
Résultat net 2022 236 M 239 M -
Tréso. nette 2022 339 M 343 M -
PER 2022 8,04x
Rendement 2022 8,71%
Capitalisation 1 787 M 1 825 M -
VE / CA 2022 1,02x
VE / CA 2023 0,93x
Nbr Employés 2 240
Flottant 49,6%
Graphique M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Durée : Période :
M6 Métropole Télévision : Graphique analyse technique M6 Métropole Télévision | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
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Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Clôture 14,16 €
Objectif de cours Moyen 22,24 €
Ecart / Objectif Moyen 57,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Jérôme Lefébure Chief Financial & Administrative Officer
Elmar Heggen Chairman-Supervisory Board
Mathias Bejanin Chief Technical Officer
Valéry Gerfaud Chief Technology & Digital innovation Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION-17.48%1 825
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.-37.72%35 578
FOX CORPORATION-4.39%18 998
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK-18.42%7 579
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.20.98%7 445
RTL GROUP S.A.-16.47%6 153