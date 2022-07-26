M6 affiche un Ebita consolidé en baisse au S1 à 161,1 mlns

26 juillet (Reuters) - Metropole Television SA:
* CA CONSOLIDÉ DE 664,2 MLNS AU PREMIER SEMESTRE 2022
CONTRE
645,0 MLNS IL Y A UN AN
* EBITA CONSOLIDÉ DE 161,1 MLNS AU S1 2022 CONTRE 165 MLNS
AU S1
2021
* AU 30 JUIN 2022, LES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE SÉLÈVENT
À 1
135,3 M, CONTRE 1 156,4 M AU 31 DÉCEMBRE 2021
* LE CHIFFRE DAFFAIRES DES DIVERSIFICATIONS ATTEINT 36,1
M,
CONTRE 41,0 M AU 1ER SEMESTRE 2021
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 92,5 MLNS AU S1 2022
CONTRE
119,2 MLNS AU S1 2021
* M6 SAGISSANT DU RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6, UNE
COMMUNICATION SERA DIFFUSÉE TRÈS PROCHAINEMENT
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AU S1 SÉLÈVE À 24,9%, HORS
ÉLÉMENTS NON
RÉCURRENTS, ET PROGRESSE DE +1,3 POINT SUR UN AN
Texte original: https://bit.ly/3PFrloQ
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(Rédaction de Gdansk)