M6 affiche un Ebita consolidé en baisse au S1 à 161,1 mlns

26 juillet (Reuters) - Metropole Television SA:

* CA CONSOLIDÉ DE €664,2 MLNS AU PREMIER SEMESTRE 2022 CONTRE €645,0 MLNS IL Y A UN AN

* EBITA CONSOLIDÉ DE €161,1 MLNS AU S1 2022 CONTRE €165 MLNS AU S1 2021

* AU 30 JUIN 2022, LES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE S’ÉLÈVENT À 1 135,3 M€, CONTRE 1 156,4 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES DIVERSIFICATIONS ATTEINT 36,1 M€, CONTRE 41,0 M€ AU 1ER SEMESTRE 2021

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE €92,5 MLNS AU S1 2022 CONTRE €119,2 MLNS AU S1 2021

* M6 S’AGISSANT DU RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6, UNE COMMUNICATION SERA DIFFUSÉE TRÈS PROCHAINEMENT

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AU S1 S’ÉLÈVE À 24,9%, HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS, ET PROGRESSE DE +1,3 POINT SUR UN AN Texte original: https://bit.ly/3PFrloQ Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)