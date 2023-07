M6 : cède sa participation majoritaire au capital de CTZAR à The Independents

Le Groupe M6, via sa régie publicitaire M6 Publicité, cède sa participation majoritaire au capital de CTZAR au Groupe The Independents. Dans le cadre de sa stratégie de diversifications, le Groupe M6 a acquis CTZAR fin 2018 afin de renforcer sa présence dans le marketing d'influence et d'enrichir son offre de solutions publicitaires au service des marques. Agence pionnière du marketing social media et de l'influence intégrée, CTZAR est devenu un acteur reconnu sur ce marché en doublant son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 et en portant sa profitabilité au-delà de 15%.Afin d



Afin d'accélérer son développement, notamment international, CTZAR rejoint The Independents, groupe international de services de communication et de marketing spécialisé dans le luxe et le lifestyle et basé dans 10 pays.