Paris (awp/afp) - Les résultats de M6 ont été dopés au 3ème trimestre par la vente de sites internet comme Passeport Santé au groupe Prisma, une reprise du marché publicitaire et la tenue de grands événements sportifs.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,1% par rapport au 3e trimestre 2022, à 296 millions d'euros, selon un communiqué publié lundi, tandis que les recettes publicitaires sur ses chaînes gratuites (M6, W9, 6ter, Gulli) ont crû de 6,3% (196 millions d'euros).

Cela s'explique par "la reprise du marché publicitaire TV et la diffusion d'événements sportifs fédérateurs, tels que la Coupe du monde féminine de football et la Coupe du monde de rugby", partagées avec France Télévisions et TF1, a expliqué M6.

Le résultat net du groupe a quant à lui plus que doublé (+120%), à 53 millions d'euros grâce, d'une part, aux 18,6 millions d'euros tirés de la cession cet automne à Prisma Media de huit sites d'information thématique (Passeport Santé, Cuisine AZ, Fourchette & Bikini, Déco, Turbo, M6 Météo, Croq'Kilos et Croq'Body), et, d'autre part, à l'arrêt de la plateforme Salto, qu'il détenait à parts égales avec France Télévisions et TF1 et qui grevait ses comptes.

Concernant l'activité radiophonique du groupe, (RTL, RTL2, Fun Radio), le chiffre d'affaires a progressé de 1,2%, à 34,9 millions d'euros.

Les recettes des activités hors audiovisuel (dites de diversifications) baissent quant à elles de 52%, à 9,5 millions, essentiellement en raison de la cession en 2022 de la filiale de téléachat Best of tv, et dans une moindre mesure du ralentissement du marché immobilier, qui pénalise les activités de Stéphane Plaza Immobilier.

Mais cette société "reste une opération rentable", a indiqué à l'AFP le président de M6, Nicolas de Tavernost, sans commenter la situation de l'animateur phare de M6, Stéphane Plaza, sous le coup d'une enquête judiciaire pour violences conjugales.

Enfin, le nombre d'entrées en salles pour les films distribués par la filiale SND est passé de 1,7 million au 3e trimestre 2022 à 4,5 millions cette année, notamment grâce au succès du film d'animation "Miraculous", portant le chiffre d'affaires de l'activité production et droits audiovisuels à 21,6 millions d'euros (+36,5%).

Ces résultats "satisfaisants sur ce trimestre" permettent "de conforter nos investissements, notamment dans le streaming", qui représente 7,5% des recettes publicitaires télé pour 5,5% de la consommation télé du groupe, a fait valoir Nicolas de Tavernost.

afp/rp