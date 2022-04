M6 : en croissance de 8,7% au premier trimestre

M6 a publié un chiffre d'affaires consolidé de 322,5 millions d'euros au cours du premier trimestre 2022, en hausse de 8,7% sur un an. Les revenus publicitaires ont progressé de 5,3% à 252,2 millions d'euros, dont +7,5% dans la télévision. Le chiffre d'affaires non-publicitaire a lui bondi de 23%, bénéficiant de la reprise de l’activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé a atteint 67,2 millions d'euros, en hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2021.



"La croissance du chiffre d'affaires est en partie contrebalancée par la hausse du coût de grille, qui reste toutefois en-deçà de ses niveaux d'avant-crise (T1 2019)", précise le groupe audiovisuel.



M6 reprend ainsi ses investissements dans les contenus TV linéaires et non-linéaires tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité. Hors éléments non récurrents (-2 millions d'euros liés essentiellement aux charges relatives au projet de fusion M6/TF1), la marge opérationnelle du groupe est globalement stable et atteint 21,5% au premier trimestre 2022.



L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1 euro au titre de l'exercice 2021, offrant ainsi un rendement de 5,8%