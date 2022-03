M6 : en négociations pour une cession de 6ter

M6 annonce avoir reçu une promesse d'achat de la chaîne 6ter par Altice Media, et lui avoir consenti une exclusivité de négociation, dans le cadre du projet de fusion entre M6 et TF1 qui nécessite la cession de certaines chaînes nationales sur la TNT.



Le projet de cession de 6ter est notamment conditionné à l'accord de l'Autorité de la concurrence et de l'ARCOM ainsi qu'à la réalisation effective de la fusion M6-TF1, qui est aujourd'hui attendue pour le tout début du mois de janvier 2023.



Toujours pour se conformer à la loi audiovisuelle et sous réserve que le projet de fusion se réalise, M6 envisage de restituer la fréquence TNT de Paris Première, après approbation par l'ARCOM, mais continuera à l'exploiter sur les réseaux câbles et satellites.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.