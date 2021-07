M6 : la rentabilité opérationnelle profite du rebond des recettes publicitaires au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--M6 a fait état mardi d'une hausse de 95,7% de son résultat opérationnel courant (Ebita) au premier semestre, les comptes du groupe audiovisuel ayant profité du rebond de ses recettes publicitaires.

Les recettes publicitaires plurimédias du groupe ont progressé de 32,1% sur la période, se rapprochant "de leur niveau d'avant-crise", a souligné M6 dans un communiqué. "Après un début d'année difficile, marqué par la poursuite de la crise sanitaire, elles ont bénéficié d'un effet de base favorable à partir de la mi-mars (début du premier confinement 2020) et de la reprise de la consommation des ménages", a précisé le groupe. Retraités des effets de périmètre, les revenus non publicitaires sont en progression de 3,1%.

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant (Ebita) du groupe s'est inscrit à 165 millions d'euros, contre 84,4 millions d'euros un an plus tôt. Il intègre la hausse des revenus publicitaires ainsi que l'impact de la comptabilisation d'aides publiques exceptionnelles à hauteur de 16,9 millions d'euros. "Hors éléments non récurrents, l'Ebita du groupe M6 retrouve son niveau du premier semestre 2019", s'est félicité le groupe audiovisuel.

Son chiffre d'affaires est dans le même temps ressorti à 645 millions d'euros, contre 557,3 millions d'euros au premier semestre 2020.

Le résultat net s'est établi à 119,3 millions d'euros, en repli de 25,9% par rapport au premier semestre 2020 au cours duquel 119,6 millions d'euros de plus-values avaient été comptabilisées.

Commentant ses perspectives, M6 a indiqué que son activité publicitaire actuelle restait bien orientée, "sans préjudice d'éventuels effets liés à la crise sanitaire".

Au début juillet, le groupe Bouygues, RTL Group, et les groupes audiovisuels TF1 et M6 ont signé des accords relatifs au rapprochement de TF1 et M6. En mai, TF1 et M6 avaient annoncé avoir engagé des pourparlers en vue d'une fusion, afin de résister à la montée en puissance des plateformes de télévision en ligne.

Le président du directoire de M6, Nicolas de Tavernost, doit devenir PDG du nouvel ensemble. La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir d'ici fin 2022, avaient indiqué les parties prenantes.

