M6 : un Ebita en baisse au premier trimestre 2023

Au premier trimestre de l’exercice 2023, le Groupe M6 affiche un chiffre d’affaires consolidé de 312,9 millions d'euros, en baisse de 3%. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 19% (-1,8 points) contre 67,2 millions d'euros au premier trimestre 2022. La diminution de l'EBITA reflète essentiellement la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires plurimedia enregistrent une diminution de 2%.



Retraité de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de Best of TV (cédée en novembre 2022), le chiffre d'affaires non-publicitaire est en hausse de 2,5 millions bénéficiant du dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels.



Le chiffre d'affaires du Pôle radio atteint 34,4 millions d'euros, en progression de +6,8%, dont +2% sur le chiffre d'affaires publicitaire radio du fait notamment des bonnes performances de RTL, première radio privée de France, de RTL2 et Fun radio ainsi que de la croissance de l'audio digital.



Le chiffre d'affaires de l'activité Production & Droits audiovisuels s'élève à 18,7 millions d'euros, en hausse de +22,5%, tiré par la bonne dynamique des ventes de droits audiovisuels en France et à l'international et malgré la baisse de l'activité cinéma sur le trimestre, les films exploités cumulant 1,2 million d'entrées contre 2,2 millions d'entrées en 2022.



L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1 euro au titre de l'exercice 2022, offrant ainsi un rendement de 6,5%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2022. Le détachement interviendra le 3 mai et le paiement 5 mai 2023.