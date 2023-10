Metropole TV (M6) : résultat net plus que doublé au T3

Le groupe M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 296 ME au titre du 3e trimestre de son exercice, en hausse de 2,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Concrètement, l'activité publicitaire a progressé de 5,7% au 3e trimestre, par rapport au 3e trimestre 2022, pour atteindre 232,3 ME, notamment grâce à la reprise du marché publicitaire TV et la diffusion d'évènements sportifs fédérateurs, tels que la Coupe du monde féminine de football et la Coupe du monde de rugby.



En revanche, l'activité non-publicitaire recule de 9,4%, à 63,7 ME, indique le groupe qui pointe la déconsolidation de Best Of TV.



Si le groupe fait part d'un résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de 55,8 ME, stable en un an (+0,1%), l'EBIT des activités poursuivies ressort à 71,5 ME (+50%) tandis que le résultat net a plus que doublé pour atteindre 53 ME (+119,6%).



