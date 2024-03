Maagh Advertising and Marketing Services Limited est une société de publicité et de médias basée en Inde. La société crée et exécute des campagnes publicitaires sur différents supports pour ses clients. Elle offre une gamme complète de services de conception, de médias et d'impression. Elle fournit des services médias, des services créatifs, de la publicité sur les médias sociaux et d'autres services. Les services médias de la société comprennent l'impression, l'extérieur, la radio et les médias sociaux, ainsi que la planification, l'achat et la mise en œuvre des médias. Ses services créatifs comprennent le développement de concepts, les publicités imprimées, les spots radio, les publicités extérieures, les publicités en ligne, la conception de logos et la conception d'emballages. La publicité dans les médias sociaux comprend la conception créative de sites web, les services et les campagnes de référencement. Ses autres services comprennent les campagnes de relations publiques et les campagnes de lancement de produits.

Secteur Publicité et marketing