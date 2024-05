Correctif: Maat Pharma étend sa visibilité jusqu'en 2025 après une levée de 18,2 millions d'euros

Le 15 mai 2024 à 10:30

Une erreur s'est glissée dans notre titre: elle a été corrigée.MaaT Pharma (-10,49% à 8,36 euros) a annoncé aujourd’hui le succès de son offre de 18,2 millions d’euros, comprenant une offre réservée de 2,161 millions d'actions ordinaires nouvelles aux investisseurs institutionnels, et une offre au public de 112 454 actions ordinaires nouvelles aux investisseurs de détail via la plateforme PrimaryBid au prix de 8 euros par action.



Le spécialiste du microbiote en oncologie ajoute que le produit net de son offre primaire sera utilisé pour financer les activités de R&D de la société.



MaaT Pharma estime que son solde net de trésorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d'euros (non audité), et les fonds levés, permettront de financer ses activités jusqu'au début du premier trimestre de l'année 2025.