MaaT Pharma : Informations privilégiées / Autres communiqués

Le professeur Mohamad Mohty a ajouté : « L'allo-HSCT2 est souvent le seul traitement curatif pour les patients atteints d'hémopathies malignes telles que la leucémie aiguë. Une plus grande diversité du microbiote intestinal est associée à une réduction significative du risque de mortalité liée aux infections et à la GvH après une transplantation de cellules souches. Notre capacité à maintenir ou à induire un microbiote intestinal à haute richesse et à haute diversité sera essentielle pour prévenir ou réduire ces effets indésirables et contribuer ainsi à améliorer le pronostic global des patients."

Principaux résultats cliniques de MaaT033 dans l'étude de Phase Ib CIMON

Dans l'étude de phase Ib de détermination de la dose, appelée CIMON, 21 patients atteints de leucémie myéloblastique aigüe (LAM) ont été traités avec MaaT033 et ont fait l'objet d'une évaluation pour déterminer la sécurité, la tolérabilité et les signes d'implantation de certaines espèces microbiennes.

La sécurité et la tolérabilité de MaaT033 ont été démontrées pour les 21 patients, avec 4 effets indésirables graves (EIG) rapportés chez 4 patients, dont un seul considéré comme possiblement lié selon l'investigateur.

Le traitement par MaaT033 a induit un développement de la richesse du microbiote et une implantation solide et durable dans les cohortes 3 et 4 de cette étude à escalade de dose, qui incluait la prise quotidienne de 3 gélules du candidat-médicament.

candidat-médicament. L'implantation due à l'administration de MaaT033 était corrélée à une augmentation des taux des marqueurs anti-inflammatoires et une réduction des marqueurs inflammatoires.

Les résultats complets de l'étude de phase Ib CIMON ont été présentés sous forme de poster le 11 décembre à l'occasion de la rencontre annuelle de l'ASH par le Pr Mohamad Mohty, Chef du service d'Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire à l'Hôpital Saint-Antoine et Professeur à Sorbonne Université.

Comme annoncé précédemment, MaaT Pharma prépare actuellement une étude pivot de phase IIb, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo pour évaluer l'innocuité, l'implantation et l'efficacité de MaaT033 dans l'amélioration de la survie globale à 12 mois et la prévention des complications chez les patients atteints de cancers du sang recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques. L'initiation devrait se produire prochainement et la Société fournira une mise à jour détaillée sur ce point en janvier 2023.

A propos de MaaT033

MaaT033 est une Microbiome Ecosystem TherapyTM sous forme de gélule pour une administration orale, à haute richesse bactérienne. Le produit est conçu pour restaurer l'écosystème intestinal à sa pleine fonctionnalité afin d'améliorer les résultats cliniques et limiter les événements indésirables liés aux traitements conventionnels des tumeurs liquides. La formulation en gélule facilite l'administration et permet le traitement potentiel d'une population plus large, tout en maintenant une richesse et une diversité élevées et constantes des espèces microbiennes, y compris les espèces anti-inflammatoires du ButycoreTM. MaaT033 est un produit prêt à l'emploi et issu d'une combinaison de microbiotes de donneurs sains pour une utilisation en ambulatoire.

