MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce l’initiation de la couverture de son titre par la banque d’investissement américaine, Stifel.

Avec une étude publiée ce jour, Stifel a initié la couverture aujourd’hui de MaaT Pharma avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 16 euros.

Stifel est une banque d'investissement de premier plan basée aux Etats-Unis, offrant une gamme complète de services, des services de courtage en valeurs mobilières, de négociation, de recherche, de souscription et de conseil aux entreprises à l'échelle mondiale. Stifel est également le plus grand fournisseur mondial de recherche sur les actions de petites et moyennes capitalisations, possédant une expertise spécialisée dans les sciences de la vie et les technologies médicales (Source: Stifel Institutional | Global Coverage).

Cette nouvelle couverture vient renforcer la visibilité de MaaT Pharma auprès des investisseurs institutionnels internationaux, en particulier américains. Cela s’ajoute aux couvertures déjà menées par les sociétés de bourse Gilbert Dupont/Groupe Société Générale, Kepler Cheuvreux, KBC Securities, Kempen et Portzamparc/Groupe BNP Paribas. Ces dernières sont toutes positionnées à l’achat, avec un consensus pour l’objectif de cours à 15,20 euros.

A propos de MaaT Pharma

MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche complète pour restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans le traitement des cancers et de la maladie du greffon contre l’hôte (GvH), une complication grave survenant après une greffe de cellules souches hématopoïétiques, MaaT Pharma a lancé en mars 2022 en Europe un essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de GvH aiguë, après avoir réalisé la preuve de concept de son approche dans un essai clinique de Phase 2. Sa puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint® soutient le développement de son portefeuille de produits et son extension à des indications plus larges, en aidant à déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques, à évaluer les médicaments candidats et à identifier des biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote. Les Microbiome Ecosystem TherapiesTM (Microbiothérapies à écosystème complet) sont toutes produites dans le cadre très standardisé d’une fabrication et de contrôles qualité cGMP, afin de garantir en toute sécurité l’accès à la diversité et à la richesse du microbiote, sous forme orale ou d’enema. MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations établies avec les instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des thérapies à base de microbiote dans la pratique clinique. MaaT Pharma est la première société développant des médicaments à base de microbiote cotée sur Euronext Paris (Code mnémonique : MAAT).

1 Microbiome Ecosystem Therapy: Microbiothérapie à Ecosystème Complet

