La présentation orale détaillera les nouvelles données issues du programme d'accès compassionnel (EAP) pour les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec MaaT013. C'est la septième année que les abstracts de MaaT Pharma sont sélectionnés pour être présentés à la conférence annuelle de l'EBMT, confirmant ainsi le leadership de la Société dans le domaine de l'hémato-oncologie et du microbiote.

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, présentera des résultats étendus issus du programme d’accès compassionnel (Early Access Program – EAP) pour les patients atteints d'aGvH traités avec MaaT013 et incluront pour la première fois, des données de survie globale à plus de 12 mois portant sur plus de patients. Les données seront partagées lors d'une présentation orale à la 50e conférence annuelle de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, du 14 au 17 avril 2024. Conformément à la politique d'embargo de la conférence, MaaT Pharma détaillera les résultats présentés par le biais d'un communiqué de presse le mercredi 17 avril 2024.

Poursuivant sa mission d'améliorer la survie des patients atteints de cancer, MaaT Pharma participe activement au programme EAP en Europe depuis 2019. La Société a régulièrement présenté des données de vie réelle issues de l’EAP lors de conférences majeures en hématologie au cours des quatre dernières années. À chaque point de communication des données, les résultats de l'EAP confirment les conclusions précédentes, à savoir que MaaT013 a un impact sur la survie globale (OS) lorsque le critère d'évaluation principal (taux de réponse globale gastro-intestinale à J28) est atteint (voir le communiqué de presse portant sur les données présentées à la conférence annuelle 2023 de l’ASH[2]). À ce jour, plus de 220 patients ont été traités avec MaaT013 en Europe dans le cadre d'essais cliniques et de l'EAP.

Dans le cadre de l'EAP, la Société a renforcé sa chaîne de production et d'approvisionnement, assurant ainsi la fourniture en temps voulu et en toute sécurité de MaaT013 à 38 centres hospitaliers de transplantation de cellules souches dans 6 pays européens : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie et Espagne.

Dr Michael Loschi, hématologue à l'hôpital de Nice en France, précise « nous participons au programme EAP car il n’y a pas d'options thérapeutiques de troisième ligne pour les patients souffrant d'aGvH qui ne répondent pas aux corticostéroïdes et au ruxolitinib. Nous recevons MaaT013 dans les 48 heures après avoir effectué la demande via une procédure simple d'EAP. Cela a transformé notre approche traditionnelle pour traiter les patients atteints d'aGvH et cela a considérablement amélioré leur qualité de vie. Les données présentées à l'ASH correspondent à nos observations dans la pratique clinique. Nous avons observé une efficacité supérieure avec des réponses plus complètes[3] dans les cas d’aGvH gastro-intestinale et une toxicité moindre par rapport à d'autres médicaments immunosuppresseurs. »

« La procédure EAP est simple, » ajoute Dr. Alexander Schauwvlieghe, hématologue à l'hôpital AZ Sint-Jan Brugge AV en Belgique. « Je soutiens fortement les traitements issus du microbiote intestinal, comme MaaT013, qui privilégient la restauration immunitaire en cas de GvH. Cette approche favorise le maintien de la fonction immunitaire du patient, réduisant ainsi le risque de complications infectieuses et de rechute. »

Un essai pivot de Phase 3 (n=75) évaluant MaaT013 (essai ARES - NCT04769895) dans l'aGvH gastro-intestinale réfractaire aux corticostéroïdes et au ruxolitinib est en cours pour confirmer ces résultats. La Société a précédemment annoncé les conclusions positives du DSMB[4] pour cet essai de Phase 3, incluant un rapport bénéfice/risque favorable, avec « une efficacité élevée et une faible toxicité ».

Détails de la présentation orale à l’EBMT 2024

Titre : Pooled Fecal Allogenic Microbiotherapy for Refractory Gastrointestinal Acute Graft-Versus-Host Disease: Results from Early Access Program in Europe

Numéro d’abstract : OS13-07

Session : OS13 Session orale 13 | GVHD

Date/Heure de la session : Mercredi 17 avril, 10h30 - 11h45

Lieu : Hall 5

A propos de MaaT Pharma

MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche complète pour restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans le traitement des cancers et de la maladie du greffon contre l’hôte (GvH), une complication grave survenant après une greffe de cellules souches hématopoïétiques, MaaT Pharma a lancé en mars 2022 en Europe un essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de GvH aiguë, après avoir réalisé la preuve de concept de son approche dans un essai clinique de Phase 2. Sa puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint® soutient le développement de son portefeuille de produits et son extension à des indications plus larges, en aidant à déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques, à évaluer les médicaments candidats et à identifier des biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote. Les Microbiome Ecosystem TherapiesTM (Microbiothérapies à écosystème complet) sont toutes produites dans le cadre très standardisé d’une fabrication et de contrôles qualité cGMP, afin de garantir en toute sécurité l’accès à la diversité et à la richesse du microbiote, sous forme orale ou d’enema. MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations établies avec les instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des thérapies à base de microbiote dans la pratique clinique. MaaT Pharma est la première société développant des médicaments à base de microbiote cotée sur Euronext Paris (Code mnémonique : MAAT).

Données prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir », « prévisions » et d’autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

[1] Microbiome Ecosystem Therapy: Microbiothérapie à Ecosystème Complet

[2] American Society of Hematology

[3] Pas d’évidence de GvH

[4] DSMB : Data Safety Monitoring Board

