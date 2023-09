Maat Pharma: 35,1 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2024

Maat Pharma annonce qu'au 30 juin 2023, sa position de trésorerie et d'équivalent de trésorerie s'élevait à 35,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires du second trimestre de 0,7 millions d'euros. La biotech spécialiste du développement de thérapies du microbiote visant à améliorer la survie des patients atteints de cancer, estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusque dans le deuxième trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires total pour le premier semestre 2023 s'élève à 1,4 million d'euros, contre 0,9 million d'euros pour le premier semestre 2022. Cette tendance est en lien direct avec la demande continue de la part de la communauté médicale pour le candidat-médicament MaaT013.



" Nous sommes fiers des progrès réalisés au cours du deuxième trimestre 2023 en tant que leader dans le domaine du microbiote en oncologie ", a déclaré Hervé Affagard, directeur général et co- fondateur de MaaT Pharma. " Nous sommes particulièrement satisfaits des interactions positives avec les autorités internationales réglementaires, notamment l'approbation de la demande d'IND par la FDA, qui ouvre la voie à la mise à disposition de MaaT013 pour les patients ".