Maat Pharma: Gianfranco Pittari nommé directeur médical

Le 24 juin 2024 à 18:33

Maat Pharma a annoncé la nomination de Gianfranco Pittari, docteur en médecine, au poste de directeur médical (chief medical officer). Cette biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) pour améliorer la survie des patients atteints de cancers souligne que le Dr Pittari lui apporte ses plus de 15 ans d'expérience dans la recherche clinique et le développement de candidats-médicaments en hématologie, oncologie et immunologie. Il rejoindra l'équipe de direction et supervisera les programmes cliniques des candidats-médicaments.



Avant de rejoindre MaaT Pharma, il a notamment occupé le poste de directeur médical chez Autolus, une société biopharmaceutique suisse en phase clinique développant des thérapies à base de cellules T de nouvelle génération pour traiter le cancer et les maladies auto-immunes.