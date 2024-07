Mabwell a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à son nouvel ADC ciblant la Nectine-4 (code R&D : 9MW2821) une désignation de procédure accélérée (FTD) pour le traitement du cancer du sein triple négatif (CSTN) localement avancé ou métastatique et positif pour la Nectine-4. La FTD de la FDA a pour but d'accélérer le développement et l'examen des produits pharmaceutiques utilisés pour traiter des conditions critiques, accélérant ainsi le processus de mise sur le marché de ces médicaments. Les produits thérapeutiques bénéficiant de la désignation Fast Track sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation prioritaire et d'une approbation rapide s'ils répondent aux critères appropriés.

Le 9MW2821 a reçu plusieurs désignations réglementaires de la FDA en l'espace de 6 mois seulement. Avant cela, le 9MW2821 a reçu la désignation FTD pour le traitement du carcinome épidermoïde de l'œsophage (ESCC) avancé, récurrent ou métastatique et du cancer du col de l'utérus (CC) récurrent ou métastatique ayant progressé pendant ou après un traitement antérieur avec un régime de chimiothérapie à base de platine, et a également reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) pour le traitement du cancer de l'œsophage (EC), soulignant son potentiel et son innovation dans le traitement de plusieurs tumeurs. Ces désignations permettent non seulement d'accélérer le processus de développement du 9MW2821, mais aussi de jeter les bases d'une future évaluation prioritaire.

Le 9MW2821 est le premier ADC conjugué spécifique au site ciblant la Nectine 4 développé par Mabwell à l'aide de la plateforme ADC et de la plateforme automatisée de découverte moléculaire d'anticorps d'hybridomes à haut débit. Il s'agit du premier médicament candidat à entrer en phase clinique parmi les ADC ciblant la Nectine 4 développés par des entreprises chinoises et du premier médicament candidat thérapeutique ciblant la Nectine 4 au monde à révéler des données d'efficacité clinique pour le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer de l'ovaire. Le 9MW2821 a reçu la FTD de la FDA pour le traitement du CSE avancé, récurrent ou métastatique en février 2024, ainsi que l'ODD et la FTD pour le traitement du cancer de l'œsophage et du CC récurrent ou métastatique ayant progressé au cours ou à la suite d'un traitement antérieur par un régime de chimiothérapie à base de platine en mai 2024.

Il a ensuite obtenu la DFT pour le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique positif à la Nectin-4 en juillet 2024. Le 9MW2821 parvient à modifier l'anticorps de manière spécifique au site grâce à des linkers de la technologie de conjugaison propriétaire et à un processus de conjugaison ADC optimisé. Après injection, le 9MW2821 peut se lier spécifiquement à la Nectin-4 à la surface de la membrane cellulaire, être internalisé et libérer le médicament cytotoxique, et induire l'apoptose des cellules tumorales.