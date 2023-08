Mac Charles (India) Limited est une société basée en Inde qui est principalement impliquée dans la production d'électricité par le biais de générateurs à turbine éolienne (WTG) situés dans les districts de Gadag et de Bellary et dans la location de biens immobiliers commerciaux à Embassy Tech Square (Alpha et Delta), qui est situé le long de l'Outer Ring Road, Bangalore, Karnataka. La société produit de l'électricité pour la consommation captive et la vente d'électricité à la Gulbarga Electricity Supply Company (GESCOM), à la Hubli Electricity Supply Company Limited (HESCOM) et à des consommateurs tiers. Ses segments comprennent la location de bureaux et la vente d'électricité. Les filiales à 100 % de la société comprennent Mac Charles Hub Projects Private Limited, Blue Lagoon Real Estate Private Limited et Neptune Real Estate Private Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières