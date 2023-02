La valeur nette d'inventaire de Macau Property chute mais envisage une reprise grâce à la facilité d'utilisation de Covid.

(Alliance News) - Macau Property Opportunities Fund Ltd a déclaré jeudi que sa perte provisoire s'est creusée, accusant un contexte commercial difficile au cours de la période semestrielle, bien qu'elle pense qu'un assouplissement des restrictions Covid-19 sera un vent contraire.

La société d'investissement axée sur Macao a déclaré que sa perte avant impôts au cours des six mois qui se sont terminés le 31 décembre s'élevait à 5,4 millions de dollars, soit une augmentation par rapport aux 4,5 millions de dollars de l'année précédente.

Au cours de la même période, sa perte de juste valeur sur les cessions d'immeubles de placement était de 7,7 millions USD, contre aucune un an plus tôt.

Sa valeur nette d'inventaire par action est tombée à 1,19 USD en décembre, contre 1,51 USD un an plus tôt et 1,25 USD à la fin du mois de juin.

Macau Property n'a déclaré aucun dividende pour la période.

"Tout au long de la période, notre processus de cession s'est poursuivi dans un contexte très difficile, avec une concentration constante sur la commercialisation de plus d'unités à The Waterside. Nous avons maintenu une approche pragmatique et mesurée des conditions du marché, en équilibrant notre besoin de réduction de la dette et de fonds de roulement avec le potentiel de hausse émergent du marché", a déclaré le président Mark Huntley.

"Les effets spectaculaires de l'assouplissement des restrictions liées à Covid ne peuvent qu'être bénéfiques pour les perspectives de Macao, conduisant à un environnement plus favorable pour la société alors qu'elle poursuit sa stratégie de désinvestissement."

Les actions de Macau Property ont clôturé en hausse de 0,4 % à 56,50 pence chacune à Londres jeudi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.