Macau Property Opportunities Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La société vise à offrir aux actionnaires des rendements attractifs et une croissance du capital, ainsi qu'un potentiel de distribution à moyen et long terme. La société sera gérée dans le but de réaliser la valeur de tous les actifs restants dans le portefeuille, individuellement, globalement ou dans toute autre combinaison de cessions ou de structures de transaction, d'une manière prudente et conforme aux principes de gestion des investissements, en vue d'un remboursement ordonné du capital aux actionnaires au fil du temps. La société cible les investissements immobiliers stratégiques et les opportunités de développement à Macao. Son portefeuille comprend des biens immobiliers résidentiels de premier ordre, tels que The Waterside, The Fountainside et Penha Heights. The Fountainside est un projet résidentiel situé dans le prestigieux quartier de Penha Hill à Macao. Son gestionnaire d'investissement est Sniper Capital Limited.