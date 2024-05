MacDonald Mines Exploration Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'évaluation, l'acquisition et le développement de propriétés de métaux précieux et critiques en Ontario. Elle se concentre principalement sur la localisation d'un gisement économique dans le cadre de son projet Scadding-Powerline-Jovan (SPJ), qu'elle détient à 100 %, dans le nord-est de l'Ontario, à 20 kilomètres à l'est du prolifique camp minier de Sudbury. Le projet SPJ comprend les propriétés Scadding, Powerline, Jovan, Blueberry, Loney et Golden Copper, situées à l'est de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Le projet SPJ vise un système de zones de minéralisation en métaux précieux et critiques interconnectées sur un ensemble de terres sous-explorées, qui abrite l'ancienne mine d'or de Scadding et de nombreux prospects et indices connus de métaux précieux et critiques. Il couvre également un système minéral métasomatique fer et alcali-calcaire (MIAC) qui a formé des cibles d'exploration polymétalliques Cu-Au et Au-Co, Au, Argent et REE.

Secteur Sociétés minières intégrées