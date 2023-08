Mace Security International, Inc. est un fabricant et un fournisseur de produits de sécurité personnelle destinés aux marchés des consommateurs et des forces de l'ordre. Elle opère dans un seul secteur d'activité, le secteur de la sécurité, qui vend des produits de sécurité personnelle aux détaillants, aux distributeurs et aux consommateurs individuels. La société vend également des produits et des systèmes de pulvérisation tactique aux forces de l'ordre, aux professionnels de la sécurité, aux établissements pénitentiaires et aux marchés militaires. Elle commercialise ses produits sous les marques Vigilant, Tornado et Takedown. Elle distribue et soutient directement les produits de sa marque par l'intermédiaire de canaux de distribution qui comprennent des détaillants sélectionnés, des distributeurs en gros, des revendeurs indépendants, des canaux de commerce électronique et son site Web, www.mace.com. Les catégories de produits de la société comprennent les cartes-cadeaux, le gel au poivre, le pistolet au poivre, le spray au poivre, l'alarme personnelle, les parcs de véhicules et les accessoires, les kits de sécurité pour les dortoirs et les pistolets paralysants.

Secteur Produits cosmétiques