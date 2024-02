(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Oncimmune Holdings PLC - développeur d'immunodiagnostics basé à Nottingham, en Angleterre - déclare que le chiffre d'affaires pour l'année au 31 août était de 2,1 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 3,8 millions de livres sterling au cours des 15 mois précédant le 31 août 2022. Oncimmune a récemment modifié la date de clôture de son exercice financier pour la fixer au 31 août, expliquant que cela lui permet de remporter des contrats au cours des six premiers mois de chaque année.

contrats au cours des six premiers mois de chaque année civile et de comptabiliser ainsi la majorité des recettes.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies passe de 2,3 millions de livres sterling à 1,2 million de livres sterling. La perte avant impôts des activités poursuivies s'est réduite à 5,9 millions de livres sterling, contre 6,6 millions de livres sterling, mais le bénéfice global s'élève à 4,1 millions de livres sterling pour l'année, après une perte de 11,4 millions de livres sterling. Ce résultat fait suite à un bénéfice de 10,3 millions de livres provenant des activités abandonnées, après une perte de 4,5 millions de livres. Selon l'entreprise, l'exercice 2023 "a continué à être une période de ralentissement pour l'industrie biopharmaceutique... en particulier au Royaume-Uni". La société annonce également la nomination de son directeur général, Martin Gouldstone, au conseil d'administration de ValiRx PLC en tant qu'administrateur non exécutif. Les liquidités au 31 août s'élèvent à 3,2 millions de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling un an plus tôt.

Riverstone Energy Ltd - Investisseur basé à Guernesey dans des sociétés d'énergie renouvelable et non renouvelable - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre est de 15,96 USD ou 12,53 GBP, en hausse par rapport à 14,52 USD ou 11,99 GBP à la même date en 2022. La société annonce une perte totale globale de 2,3 millions USD pour 2023, après un bénéfice de 88,9 millions USD l'année précédente. La perte par action est de 4,86 cents ou 3,82 pence, contre un bénéfice par action de 171,87 cents ou 142,0 pence. L'entreprise déclare avoir racheté 3,1 millions d'actions depuis le mois de mai. Elle s'attend à ce que la demande d'énergie renouvelable continue de croître à long terme et estime qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait se répercuter positivement sur les valorisations des sociétés à petite capitalisation et à forte croissance.

Leeds Group PLC - Société de fabrication de textiles basée dans le West Yorkshire, en Angleterre - déclare que le chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 30 novembre était de 11 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 15,6 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôts pour le semestre s'élève à 5 millions de livres sterling, contre 224 000 livres sterling l'année précédente. Les coûts administratifs totaux ont été multipliés, passant de 1,6 million de livres sterling à 6,7 millions de livres sterling. La société a accepté de vendre sa filiale Hemmers-Itex Textil Import Export GmbH en décembre et a déclaré jeudi qu'elle attendait que l'acquéreur achève le refinancement des prêts existants d'Hemmers avant de pouvoir conclure l'opération. Elle s'attend à ce que ce soit le cas le mois prochain. La société affirme qu'elle sera une coquille vide après la vente de Hemmers. Elle doit procéder à une acquisition par le biais d'une prise de contrôle inversée ou lever au moins 6 millions de livres sterling pour être admise ou réadmise sur l'AIM en tant que société d'investissement dans les six mois suivant la conclusion de l'opération, faute de quoi la négociation de ses actions sera suspendue.

MGC Pharmaceuticals Ltd - société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments dérivés des plantes - déclare que la perte avant impôts pour les six mois se terminant le 31 décembre s'est réduite à 7,1 millions de dollars australiens, soit environ 3,6 millions de livres sterling, contre 11,1 millions de dollars australiens l'année précédente. Les recettes provenant des activités ordinaires ont chuté de 77 %, passant de 2,7 millions de dollars australiens à 599 534 dollars australiens. Les dépenses administratives ont diminué de 13 %, passant de 7,6 millions de dollars australiens à 6,6 millions de dollars australiens. Il note l'achèvement d'une " restructuration complète de l'entreprise " au cours de la période, y compris la consolidation du capital et une levée de fonds de 7,9 millions USD, " permettant à l'entreprise de poursuivre l'exécution de son plan de travail pharmaceutique pour 2024 ".

More Acquisitions PLC - Société d'acquisition à but spécifique basée à Londres - déclare une perte avant impôts de 463 897 GBP pour les 13 mois se terminant le 31 octobre, après la perte de 932 031 GBP de la période précédente. Le solde de trésorerie au 31 octobre s'élevait à 649 265 GBP, contre 1,2 million de GBP à la même date en 2022. Les frais administratifs sont passés de 113 639 GBP à 463 897 GBP. L'entreprise ne déclare aucune trésorerie nette générée par les activités de financement, contre 2,1 millions de livres sterling, et aucun produit de l'émission d'actions, contre 1,3 million de livres sterling. Elle déclare disposer de ressources suffisantes pour poursuivre son activité dans un avenir prévisible.

Macfarlane Group PLC - Fournisseur de matériaux d'emballage basé à Glasgow - déclare que le chiffre d'affaires diminuera de 3 % en 2023, passant de 290,4 millions de GBP à 280,7 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt augmente de 2 %, passant de 19,9 millions de livres sterling à 20,3 millions de livres sterling. Cela fait suite à l'imputation par Macfarlane d'une contrepartie différée de 1,5 million de livres sterling liée à l'acquisition de PackMann Gessellschaft fur Verpackungen und Dienstleistungen mbH, "qui a généré une performance opérationnelle plus forte que prévu". Le bénéfice de base par action a diminué de 5 %, passant de 9,89 pence à 9,44 pence. Propose un dividende final de 2,65 pence, ce qui porte le dividende annuel à 3,59 pence par action, contre 3,42 pence en 2022. S'attend à ce que 2024 "reste un défi en raison de l'incertitude de la demande des clients", mais est "confiant que nous continuerons à faire des progrès en 2024 grâce à une forte dynamique de nouvelles affaires, un pipeline bien développé d'acquisitions potentielles, la poursuite d'une gestion efficace des prix des intrants et des efficiences opérationnelles".

