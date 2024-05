Macfarlane Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, fabrique et distribue des produits d'emballage de protection aux utilisateurs professionnels. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir la distribution d'emballages et les opérations de fabrication : La distribution d'emballages et les opérations de fabrication. Le secteur de la distribution d'emballages se consacre à la distribution de matériaux d'emballage et à la fourniture de services de stockage et d'entreposage au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. Le secteur des opérations de fabrication se consacre à la conception, à la fabrication et à l'assemblage de matériaux d'emballage en bois, en carton ondulé et en mousse au Royaume-Uni. La société propose ses produits d'emballage de protection à divers secteurs, tels que l'aérospatiale, l'automobile, la vente au détail en ligne, l'électronique, l'alimentation, la grande distribution, l'hôtellerie, les articles ménagers de première nécessité, la logistique et le secteur médical. Elle propose ses produits et services par l'intermédiaire de son réseau de succursales et fournit des solutions qui ajoutent de la valeur aux opérations d'emballage de ses clients.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier