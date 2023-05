Macfarlane maintient ses prévisions, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont en hausse par rapport à l'année précédente

Macfarlane Group PLC - fournisseur de matériaux d'emballage de protection basé à Glasgow - annonce un début d'année 2023 solide, avec des ventes et des bénéfices au premier trimestre supérieurs à ceux de la même période en 2022. Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées. Le chiffre d'affaires de la distribution d'emballages a augmenté de 4% au cours de la période, stimulé par l'acquisition de PackMann en mai 2022 et par la croissance des nouvelles affaires, partiellement compensée par la faiblesse persistante de la demande du secteur de la vente au détail en ligne. Les ventes des opérations de fabrication ont augmenté de 14% avec une bonne reprise dans certains marchés industriels, renforcée par l'acquisition d'AE Sutton Ltd. La société continue de se concentrer sur la croissance organique dans des marchés finaux attrayants, complétée par des acquisitions de qualité, une forte génération de trésorerie et l'objectif d'un dividende progressif.

Cours actuel de l'action : 115,50 pence, en hausse de 3,1 % à Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,9

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.