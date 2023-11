Mach7 Technologies Limited est un fournisseur de solutions de systèmes d'imagerie médicale basé en Australie. L'activité principale de la société est le développement et la commercialisation de solutions logicielles d'imagerie médicale et de gestion de données pour les entreprises mondiales de soins de santé. La société propose ses solutions en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans la région du Moyen-Orient. Ses principales offres comprennent la solution d'imagerie d'entreprise Mach7, qui englobe les applications de gestion des données d'entreprise, de visualisation diagnostique d'entreprise et de flux de travail départemental. La solution Mach7's Enterprise Data Management se compose d'un Vendor Neutral Archive (VNA) et d'outils d'administration des données, permettant le stockage, l'accès, la récupération et la visualisation rapides des images à travers un réseau de soins de santé avec une connectivité au cloud. Elle propose aux professionnels de la santé un accès consolidé à toutes les images et données des patients, garantissant que le personnel clinique dispose en temps voulu de des bonnes informations pour diagnostiquer et traiter les patients.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés