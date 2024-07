MacKenzie Realty Capital, Inc. est une fiducie de placement immobilier (FPI) non diversifiée et gérée à l'externe. L'objectif de la société est de générer un revenu courant et une plus-value en capital par le biais d'investissements liés à l'immobilier. La société a l'intention d'investir au moins 80 % de ses actifs totaux en actions ou en dettes dans des actifs immobiliers. Elle peut également investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des titres d'investissement de sociétés immobilières. Elle possède et gère également cinq biens immobiliers commerciaux : Satellite Place à Duluth, GA, 1300 Main, First & Main et Main Street West à Napa, CA, et Woodland Corporate Center Two à Woodland, CA, et quatre appartements résidentiels : Commodore Apartments et The Park View, situés à Oakland, Californie, Hollywood Property situé à Los Angeles, Californie, et Shoreline Apartments à Concord, Californie. La société, par l'intermédiaire de MacKenzie Realty Operating Partnership, LP (la société d'exploitation), acquiert et exploite des biens immobiliers.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial