Macmic Science & Technology Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la conception, la recherche, le développement, la production et la vente de puces semi-conductrices de puissance, de tubes simples, de modules et de modules de puissance. La société fournit également aux clients des solutions pour les dispositifs semi-conducteurs de puissance. Les produits de la société couvrent les puces à transistor bipolaire à grille isolée (IGBT), les diodes épitaxiales à récupération rapide (FRED), les transistors à effet de champ à oxyde métallique (MOSFET) et les produits à transistor unique, les IGBT, les FRED, les MOSFET, les diodes de redressement, les thyristors et d'autres produits de module. Les produits de la société sont principalement utilisés dans le contrôle industriel, et certains produits sont utilisés dans la production d'énergie à partir de nouvelles énergies, les véhicules à énergie nouvelle et les appareils ménagers. La société mène principalement ses activités sur le marché national.