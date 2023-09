MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. conçoit et fabrique des produits semi-conducteurs pour les secteurs des télécommunications, de l'industrie, de la défense et des centres de données. Son portefeuille de produits comprend des technologies de semi-conducteurs à radiofréquence (RF), à micro-ondes, analogiques et à signaux mixtes, et optiques. Elle propose un portefeuille de dispositifs standard et personnalisés, comprenant des circuits intégrés (CI), des modules multi-puces, des diodes, des amplificateurs, des commutateurs et des limiteurs de commutation, des composants passifs et actifs et des sous-systèmes complets, à travers des dizaines de lignes de produits desservant plus de 6 000 clients finaux sur trois marchés principaux. Ses produits semi-conducteurs sont des composants électroniques que ses clients intègrent généralement dans des systèmes électroniques plus importants, tels que les systèmes de communication sans fil, y compris les stations de base, les réseaux optiques à grande capacité, les applications pour centres de données, les radars, les systèmes médicaux et les applications de test et de mesure. L'entreprise possède des installations aux États-Unis, en Europe et en Asie.