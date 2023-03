Macquarie : l'UE autorise la coacquisition de Eku Energy

La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de la société britannique Eku Energy Group Limited par l'australien Macquarie Group Limited (MGL) et le canadien British Columbia Investment Management Corporation (BCI).



Eku Energy est une coentreprise active dans le développement, la construction et l'exploitation d'actifs de stockage de batteries au Japon, à Taïwan et au Royaume-Uni.



MGL est un fournisseur mondial de services bancaires, financiers, d'investissement et de gestion de fonds.



BCI est un investisseur institutionnel qui investit au nom de clients du secteur public en Colombie-Britannique, y compris des régimes de retraite du secteur public, des assurances et des fonds à vocation spéciale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'Eku Energy n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen.





