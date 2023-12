Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un rendement composé de dividendes, d'intérêts et d'autres revenus similaires tout en essayant de préserver le capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans les titres de sociétés qui participent à la gestion, à la propriété et/ou à l'exploitation d'infrastructures et de services publics. Le portefeuille du Fonds comprend des placements dans divers secteurs, tels que les services publics d'électricité, le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, les services publics d'eau, les services publics multiples, les services publics de gaz, les médias, les routes et les chemins de fer, les infrastructures de transport, les produits de construction, les compagnies aériennes, les services de télécommunications diversifiés, les services et fournitures commerciaux, les fournisseurs et services de soins de santé, les services de télécommunications sans fil, les produits chimiques, le commerce de détail spécialisé, les conteneurs et les emballages, la construction et l'ingénierie.