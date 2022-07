Faire ou défaire : Telecom Italia va tracer son avenir après des années de turbulences

Pietro Labriola, le cinquième PDG de TIM en six ans, veut prendre un nouveau départ en séparant le réseau fixe de l'entreprise de ses activités de services. La partie la plus délicate, comme toujours, avec TIM sera de satisfaire toutes les parties prenantes.

TIM, l'héritier de l'ancien monopole national de la téléphonie, est accablé par une dette nette de 23 milliards d'euros (24,03 milliards de dollars), en partie liée à de multiples rachats par endettement, et il doit faire face à des revenus en baisse sur son marché national très concurrentiel.

Le dernier plan de restructuration implique un accord possible pour combiner son infrastructure de réseau fixe, évaluée en interne à environ 20 milliards d'euros, dette comprise, avec celle de son rival plus petit, Open Fiber, contrôlé par le créancier public CDP.

En les réunissant, on créerait un seul champion national du réseau qui s'occuperait de la fourniture de connexions à large bande en gros en Italie.

Pour jeter les bases d'un tel résultat, M. Labriola a l'intention de se séparer du réseau d'accès national de TIM et de l'entreprise de câble internationale Sparkle.

Cette entreprise - appelée NetCo - pourrait assumer environ 10 à 11 milliards d'euros de la dette nette de Telecom Italia et embaucher quelque 21 000 travailleurs, soit la moitié des 42 500 employés nationaux de TIM, selon des sources familières avec la question.

Les recettes en espèces découlant de l'accord potentiel sur le réseau avec Open Fiber contribueront à réduire davantage la pile de dettes de TIM en dessous de 10 milliards d'euros, a déclaré l'une des sources.

PLAN DE RUPTURE

L'exécution du plan de démantèlement pourrait prendre 18 mois et dépend pour l'instant essentiellement d'un accord de réseau avec Open Fiber.

En vertu d'un pacte préliminaire scellé en mai, les parties recherchent un accord contraignant visant à combiner les actifs réseau de TIM avec ceux d'Open Fiber d'ici la fin octobre.

Dans une sorte de retour vers le futur, CDP deviendrait l'actionnaire dominant de l'entité combinée, TIM se retirant probablement ou ne détenant qu'une participation résiduelle pour se concentrer sur ses activités de services.

Mais un tel projet, défendu par la CDP, contrôlée par le Trésor, qui est également le deuxième plus grand investisseur de TIM, a connu un certain nombre de fausses aubes au fil des ans.

"Toute transaction doit encore être convenue et se heurte à de nombreux défis, notamment l'évaluation des actifs", a déclaré David Wright, analyste chez BofA Global Research dans un rapport.

Vivendi, le principal actionnaire de TIM, a fait monter la pression après qu'une source proche du groupe français a déclaré qu'il souhaitait que TIM évalue son réseau fixe à 31 milliards d'euros (33 milliards de dollars) dans toute transaction, un prix jugé excessif par les analystes.

Les fonds d'investissement KKR et Macquarie, qui sont des investisseurs minoritaires respectivement dans le réseau secondaire de Telecom Italia et dans Open Fiber, se sont joints aux discussions sur le rapprochement et auront leur mot à dire.

"La réglementation pourrait également être un défi, car la fusion pourrait créer un réseau national de gros dominant", a déclaré Wright.

DÉMANTÈLEMENT DE L'ENTREPRISE

Selon le plan de Labriola, les activités de service de TIM comprendront une unité cotée au Brésil et les activités de service nationales de TIM, qui seront divisées en deux unités, chacune se concentrant sur son propre modèle commercial et avec ses propres objectifs financiers.

Outre une branche grand public, une société d'entreprise combinera les services de connectivité pour les grandes entreprises et les administrations publiques, ainsi que les activités liées au cloud, à la cybersécurité et à l'Internet des objets.

Une telle entité - qui génère actuellement environ 3 milliards d'euros de revenus annuels - visera un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros d'ici 2030 et pourrait être découpée pour favoriser l'entrée d'investisseurs financiers.

(1 $ = 0,9572 euros)