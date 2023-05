Le bénéfice annuel de Macquarie atteint un niveau record grâce à la solidité de son unité de matières premières

La guerre en Ukraine et les conditions météorologiques imprévisibles en Amérique du Nord ont fait de l'unité d'échange de pétrole, de gaz et d'électricité de Macquarie un segment fortement générateur de bénéfices, même si les prix chutent, en raison des niveaux élevés de gestion des risques et de l'amélioration des échanges.

La principale source de bénéfices de la société basée à Sydney, le segment des matières premières et des marchés mondiaux, a enregistré une hausse de 54 % de ses contributions aux bénéfices par rapport à l'année dernière.

"Macquarie reste bien positionné pour réaliser des performances supérieures à moyen terme grâce à son panorama diversifié d'activités de type rentes et d'activités tournées vers les marchés", a déclaré Shemara Wikramanayake, PDG du groupe Macquarie.

Le bénéfice attribuable du conglomérat financier pour l'exercice clos le 31 mars s'est élevé à 5,18 milliards de dollars australiens (3,47 milliards de dollars), contre 4,71 milliards de dollars australiens il y a un an, dépassant l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui était de 4,96 milliards de dollars australiens.

L'entreprise a également augmenté son dividende final à 4,50 dollars australiens par action, contre 3,50 dollars australiens par action l'année précédente.

(1 $ = 1,4943 dollar australien)