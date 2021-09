Le bénéfice semestriel de l'australien Macquarie devrait être plus élevé, les actions atteignent un record

Le bénéfice du premier semestre de l'exercice 2022 de Macquarie Group devrait dépasser celui de l'année dernière, après que la plus grande banque d'investissement et gestionnaire de fonds d'Australie a déclaré que le résultat ne serait que "légèrement" inférieur à celui du second semestre qui vient de se terminer.

Ses actions ont grimpé de 6,8 % dans les premiers échanges pour atteindre un record de 182,66 dollars australiens.

Macquarie avait annoncé en mai un bénéfice de 2,03 milliards de dollars australiens (1,50 milliard de dollars) pour le second semestre de la période qui s'est achevée en mars, alors que son bénéfice pour les six premiers mois de cette année était de 985 millions de dollars australiens.

La société a déclaré mercredi que ses activités liées aux matières premières et aux marchés, qui ont contribué à la réalisation d'un bénéfice annuel record, se sont révélées plus solides que prévu.

L'annonce faisait partie d'une présentation que la banque faisait au Jefferies Asia Forum. Elle n'a pas fourni de chiffres.

