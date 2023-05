Le patron de la division des matières premières et des marchés mondiaux de Macquarie gagne 39 millions de dollars, dépassant le PDG

L'augmentation de salaire de 59 % de Nick O'Kane - il a gagné 36,2 millions de dollars australiens au cours de l'exercice précédent - est intervenue après que CGM a contribué à 57 % du bénéfice net de la société basée à Sydney, soit plus du double de la deuxième division de gestion d'actifs la plus performante.

Macquarie a affiché un nouveau bénéfice annuel record vendredi, principalement grâce aux bonnes performances de la division CGM, alors que davantage de clients se sont couverts contre la volatilité des marchés de l'énergie.

La guerre en Ukraine et les conditions météorologiques imprévisibles en Amérique du Nord ont fait grimper les prix des matières premières au cours de la période, et ont transformé l'unité de négoce de pétrole, de gaz et d'électricité de Macquarie en une centrale de profit en raison d'une gestion des risques élevée et d'une amélioration du négoce.

"La gestion des stocks et le négoce ont augmenté de manière substantielle, grâce aux revenus de négoce provenant des déséquilibres régionaux de l'offre et de la demande, principalement sur les marchés du gaz et de l'électricité en Amérique du Nord", a déclaré Macquarie dans son communiqué. a déclaré Macquarie dans son communiqué.

Le directeur général, Shemara Wikramanayake, a déclaré que la société restait "prudente", mais que les activités mondiales diversifiées de Macquarie dans le domaine des annuités et des marchés ouvraient la voie à des "performances supérieures" à moyen terme.

(1 $ = 1,4901 dollar australien)