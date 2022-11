Les actions de TIM chutent alors qu'un collaborateur du gouvernement déclare que le rachat total est une "fantaisie".

Le gouvernement italien a déclaré cette semaine qu'il chercherait à trouver d'ici la fin de l'année "les meilleures options favorables au marché" pour TIM en difficulté, mettant en attente une offre prévue pour le réseau du groupe téléphonique par le créancier public CDP.

"Parler d'une reprise complète est une pure fantaisie", a déclaré M. Butti lors d'un événement commercial à Rome, faisant référence aux récents articles de presse sur ses projets pour TIM.

Interrogé pour des éclaircissements en marge de l'événement, M. Butti, qui supervise la stratégie du gouvernement en matière de haut débit, a réitéré que l'objectif du gouvernement est de décrocher le contrôle du réseau de TIM, ajoutant qu'il doit encore définir comment le faire.

Les actions de Telecom Italia ont chuté jusqu'à 6,7 % après les remarques de Butti. Elles étaient en baisse de 5% à 1400 GMT.

L'Italie veut améliorer la vitesse et la portée des services à large bande dans tout le pays, tout en cherchant à aider TIM, criblé de dettes et qui emploie plus de 40 000 personnes, à se mettre sur une base plus durable.

CDP, Macquarie Asset Management et Open Fiber ont précédemment confirmé qu'ils ne soumettraient pas d'offre pour le réseau de TIM avant la date limite prévue mercredi.

Proposée par le précédent gouvernement du Premier ministre Mario Draghi, l'offre faisait partie d'un projet plus large visant à combiner les actifs du réseau de TIM avec ceux de son rival plus petit, Open Fiber, pour créer un champion national de la large bande sous le contrôle de la CDP.