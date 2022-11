Les prix de l'immobilier en Australie devraient chuter de 16% par rapport au sommet - sondage Reuters

Des taux d'intérêt proches de zéro et une pénurie d'offres de logements ont fait grimper la valeur des maisons dans toute l'Australie de 25 % pendant la pandémie, augmentant ainsi la richesse des propriétaires, mais cela a empêché de nombreux premiers acheteurs d'accéder à la propriété.

Cependant, la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté les taux d'intérêt de 275 points de base cette année pour atteindre le niveau le plus élevé en neuf ans, soit 2,85 %, et devrait ajouter un autre quart de point en décembre. Les marchés estiment qu'il devrait atteindre 4,00 % d'ici la fin juin.

Les prix des logements ont été affectés, ce qui a poussé la RBA à réduire ses hausses de taux, car elle craint qu'un resserrement agressif ne réduise fortement les dépenses des ménages dans une économie où une grande partie de la richesse est liée au logement.

Les prix des logements australiens ont presque doublé depuis la crise financière, mais ce boom a conduit à une accumulation de la dette des ménages qui pourrait devenir un risque pour la stabilité financière.

Bien que les prix moyens des logements aient chuté de 6,5 % depuis le pic de la fin de l'année dernière, avec des pertes s'étendant à toutes les capitales des États, ils sont toujours bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

"Nous nous attendons à une chute de 15 à 20 % du prix des logements entre le pic et le creux, et cela doit être considéré comme une descente ordonnée", a déclaré Adelaide Timbrell, économiste senior chez ANZ.

"Le renforcement de la croissance démographique stimulée par l'immigration, ainsi que les conditions favorables du marché du travail seront des facteurs de protection contre une baisse plus rapide des prix ou un krach."

Les estimations d'une correction de pic à creux se situaient dans une large fourchette de 13 % à 28 % dans le sondage Reuters du 9 au 24 novembre, soulignant l'incertitude.

Sur la base de l'année civile, le sondage a montré que les prix moyens des logements chutaient de 7,3 % cette année et de 9,0 % en 2023. L'estimation pour l'année prochaine est inchangée par rapport au sondage de septembre.

Alors qu'une baisse des prix des maisons contribuerait à améliorer l'accessibilité financière, ce serait une pilule amère à avaler pour les récents propriétaires, qui verraient leur capital diminuer et devraient faire face à des remboursements plus élevés avec la hausse des taux d'intérêt.

"Il est clair comme de l'eau de roche que la RBA se concentre désormais sur l'évolution du marché du logement. Et leur cycle de resserrement à partir d'ici déterminera de combien les prix des maisons vont encore baisser", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA.

AMP, ANZ, Knight Frank et Macquarie ont déclaré que les prix moyens des logements devraient baisser entre 25 % et 45 % pour que les logements australiens deviennent abordables.

"Un renversement substantiel serait nécessaire pour rendre les maisons quelque peu abordables", a ajouté Timbrell d'ANZ.

Les prix de l'immobilier à Sydney - le deuxième marché immobilier le plus cher du monde après Hong Kong - et à Melbourne devraient baisser de 6,0 à 6,5 % l'année prochaine après avoir baissé de 12,0 % et de 8,5 % cette année, respectivement.

À Brisbane, Adélaïde et Perth, on s'attendait à une baisse de 7,0 %, 6,5 % et 5,0 %, respectivement, l'année prochaine.

Pour d'autres articles des sondages trimestriels de Reuters sur le marché du logement :