Macquarie prend une participation majoritaire dans Coastal Waste & Recycling

La branche de gestion d'actifs de la banque australienne Macquarie Group Limited a acquis une participation majoritaire dans la société de gestion des déchets Coastal Waste & Recycling, a annoncé la banque mardi.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La transaction valorise Coastal Waste & Recycling à environ 900 millions de dollars, selon des personnes au fait du dossier. Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est privée.

Coastal Waste & Recycling dessert plus de 450 000 clients, principalement en Floride et en Géorgie, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises de gestion des déchets du sud-est des États-Unis.

L'entreprise basée à Boca Raton, en Floride, a été créée en 2017 dans le cadre d'un partenariat entre son directeur général, Brendon Pantano, et les sociétés de capital-investissement Summer Street Capital et Concentric Equity Partners.

Pantano et son équipe de direction resteront à leur poste, tout en conservant des participations dans l'entreprise, a précisé Macquarie.

Macquarie Asset Management gère environ 582 milliards de dollars d'actifs répartis entre l'Australie, les Amériques, l'Europe et l'Asie. Elle a investi plus de 5 milliards de dollars dans des entreprises de gestion des déchets sur le continent américain depuis 2007. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; rédaction d'Edward Tobin)