TIM, le conseil d'administration commence l'analyse des offres pour Netco

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé que le conseil d'administration s'est réuni lundi pour examiner, dans le cadre du processus concurrentiel relatif à Netco, les deux offres non contraignantes présentées respectivement par le consortium formé par CdP Equity Spa et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou conseillés par le groupe Macquarie, et par Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, également connu sous le nom de KKR.

Le conseil d'administration de TIM achèvera l'examen des offres le 22 juin.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.