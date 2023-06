Telecom confirme la réception de deux offres non contraignantes pour Netco

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé vendredi avoir reçu, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de Netco, deux nouvelles offres non contraignantes soumises respectivement par le consortium formé par CdP Equity Spa et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou conseillés par le groupe Macquarie, et par Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP.

Les deux offres non contraignantes, explique la société dans une note, seront examinées par le conseil d'administration de TIM lors des réunions prévues les 19 et 22 juin, à la suite d'une enquête préliminaire menée par le comité des parties liées.

TIM a clôturé la journée de vendredi inchangée à 0,25 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

