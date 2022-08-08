Veolia confiant sur un accord de la Concurrence BG sur la cession des activités déchets de Suez

Aug 8 (Reuters) - La directrice générale de Veolia,
Estelle Brachlianoff, a déclaré lundi lors d'une conférence de
presse téléphonique:
* ÊTRE "TRÈS CONFIANTE" D'OBTENIR L'ACCORD DE L'AUTORITÉ DE
CONCURRENCE BRITANNIQUE POUR CÉDER LES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ
EN GB À MACQUARIE
* LA CESSION DES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ EN GB DONNE DES
MARGES
DE MANOEUVRE SUPPLÉMENTAIRES POUR INVESTIR DANS DES PROJETS
STRATÉGIQUES
* UNE PETITE CESSION DANS L'EAU INDUSTRIELLE AU ROYAUME-UNI
RESTE
NÉCESSAIRE
* LA CESSION DES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ EN GB À MACQUARIE
DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE
* VEOLIA POURRAIT SE RENFORCER DANS L'ÉNERGIE, LES EAUX
USÉES ET
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE GRÂCE À CETTE CESSION
Pour plus de détails, cliquez sur [ ]
(Rédaction de Paris)