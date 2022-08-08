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MACQUARIE GROUP LIMITED

(MQG)
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Veolia confiant sur un accord de la Concurrence BG sur la cession des activités déchets de Suez

08/08/2022 | 08:12
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Aug 8 (Reuters) - La directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, a déclaré lundi lors d'une conférence de presse téléphonique:

* ÊTRE "TRÈS CONFIANTE" D'OBTENIR L'ACCORD DE L'AUTORITÉ DE CONCURRENCE BRITANNIQUE POUR CÉDER LES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ EN GB À MACQUARIE

* LA CESSION DES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ EN GB DONNE DES MARGES DE MANOEUVRE SUPPLÉMENTAIRES POUR INVESTIR DANS DES PROJETS STRATÉGIQUES

* UNE PETITE CESSION DANS L'EAU INDUSTRIELLE AU ROYAUME-UNI RESTE NÉCESSAIRE

* LA CESSION DES ACTIVITÉS DÉCHETS DE SUEZ EN GB À MACQUARIE DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE

* VEOLIA POURRAIT SE RENFORCER DANS L'ÉNERGIE, LES EAUX USÉES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE GRÂCE À CETTE CESSION Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
MACQUARIE GROUP LIMITED -0.30%176.395 Cours en différé.-13.86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT -0.95%23.99 Cours en temps réel.-25.64%
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CA 2023 16 166 M 11 144 M 10 972 M
Résultat net 2023 4 185 M 2 885 M 2 840 M
Dette nette 2023 86 207 M 59 428 M 58 513 M
PER 2023 16,6x
Rendement 2023 3,56%
Capitalisation 65 761 M 45 333 M 44 635 M
VE / CA 2023 9,40x
VE / CA 2024 12,0x
Nbr Employés 18 133
Flottant 92,2%
Graphique MACQUARIE GROUP LIMITED
Durée : Période :
Macquarie Group Limited : Graphique analyse technique Macquarie Group Limited | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MACQUARIE GROUP LIMITED
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 176,93 AUD
Objectif de cours Moyen 196,68 AUD
Ecart / Objectif Moyen 11,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Shemara Wikramanayake Chief Executive Officer, MD & Executive Director
Alex H. Harvey CFO & Head-Financial Management Group
Glenn R. Stevens Chairman
Nicole Sorbara Global COO & Group Head-Corporate Operations
Nicola M. Wakefield-Evans Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MACQUARIE GROUP LIMITED-13.86%45 333
EQUITABLE HOLDINGS, INC.-13.60%10 641
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.-15.00%7 666
SBI HOLDINGS, INC.-14.90%5 357
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.-19.13%3 679
OLD MUTUAL LIMITED-12.75%3 203