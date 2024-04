Macquarie Technology Group Limited, anciennement Macquarie Telecom Group Limited, est une société australienne spécialisée dans les centres de données, l'informatique en nuage, la cybersécurité et les télécommunications. La société fournit des services de télécommunications, d'informatique en nuage, de cybersécurité et de centres de données à des entreprises et à des gouvernements en Australie. La société opère à travers trois segments : Telecom, Cloud Services and Government, et Data Centres. Le secteur des télécommunications concerne la fourniture de services de télécommunications vocales et mobiles et la fourniture de services utilisant le réseau de données de l'entreprise. Le segment Cloud Services & Government concerne la fourniture de services utilisant les installations des centres de données de l'entreprise pour fournir des services de cybersécurité, d'informatique en nuage publique et privée et de stockage aux entreprises et administrations clientes. Le secteur des centres de données concerne la fourniture de services utilisant les installations des centres de données de l'entreprise à des clients en gros.

Secteur Services et conseils en informatique