Macrotech Developers Limited est engagée dans la promotion immobilière en Inde et au Royaume-Uni. La société possède un portefeuille de projets de logements, de logements haut de gamme et de luxe, ainsi que de parcs industriels et logistiques. Ses projets de logement comprennent Palava (Navi Mumbai, région de Dombivali), Upper Thane (périphérie de Thane), Amara (Thane), Lodha Sterling (Thane), Lodha Luxuria (Thane), Crown Thane (Thane), Bel Air (Jogeshwari), Lodha Belmondo (Pune), Lodha Splendora (Thane) et Casa Maxima (Mira Road). Ses townships sont situés à Palava (Navi Mumbai, région de Dombivali) et Upper Thane (périphérie de Thane). Ses projets de logements haut de gamme et de luxe comprennent Lodha Park (Worli), Lodha World Towers (Lower Parel), Lodha Venezia (Parel) et New Cuffe Parade (Wadala). En outre, elle a des projets sous la marque Lodha Luxury, qui comprend des développements à petite échelle et de grande valeur tels que Lodha Altamount (Altamount Road), Lodha Seamont (Walkeshwar) et Lodha Maison (Worli).

Secteur Développement et opérations immobilières