Le bénéfice de la société indienne Macrotech Developers augmente grâce à un gain d'impôt différé.

Le bénéfice a augmenté de 41,4 % pour atteindre 4,05 milliards de roupies (49,65 millions de dollars) pour les trois mois terminés le 31 décembre par rapport à l'année précédente, a déclaré le promoteur immobilier dans un dépôt en bourse.

La société a déclaré un gain d'impôt différé de 873,8 millions de roupies.

Plus tôt en janvier, Macrotech a fait état d'une hausse de 16 % du total des préventes, qui a atteint 30,35 milliards de roupies par rapport à l'année précédente.

Cependant, la société basée à Mumbai, qui est en concurrence avec Oberoi Realty Ltd, Godrej Properties Ltd et Sobha Ltd, a vu ses revenus baisser d'environ 14 % en raison de la variation des certificats d'occupation des projets achevés au cours du trimestre et de la contribution plus élevée du segment abordable.

Le marché indien du logement a bénéficié de la demande de maisons plus grandes et du passage à une configuration hybride de bureaux malgré la hausse des taux d'intérêt et la flambée des prix de l'immobilier en raison de l'augmentation des coûts des intrants.

La dette nette de Macrotech pour les affaires en Inde a baissé à 80,42 milliards de roupies au cours du trimestre rapporté, contre 98,96 milliards de roupies.

Les actions de Macrotech ont clôturé en baisse de 1,5 % à 1 077,75 roupies mardi. Le titre a chuté de près de 11,6 % en 2022.

(1 $ = 81,5690 roupies indiennes)