Macy's : Jefferies relève son conseil

Jefferies relève son conseil sur Macy's à 'achat' avec un objectif de cours remonté de neuf à 14 dollars, en raison 'd'attentes plus élevées en termes de PIB pour 2021 grâce à des dépenses discrétionnaires (vêtements) plus fortes'.



'Nous ne prévoyons pas de reprise des ventes et de l'EBITDA à leurs niveaux de 2019, car le comportement des consommateurs a changé pour toujours, mais nous ne voyons pas Macy's subir des pertes permanentes de l'ampleur supposée', indique le broker.



'De grands changements sont nécessaires pour redynamiser les ventes de qualité, mais des options à faible capital existent, en particulier en tant que plate-forme pour une nouvelle classe de marques en gros', poursuit-il.



