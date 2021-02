Macy's : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Macy's avec un objectif de cours relevé de 14 à 18,5 dollars, après la publication par le groupe de distribution d'objectifs meilleurs que ce qui était craint 'alors même que 2021 est une année de transition'.



Dans le résumé de sa note, le broker pointe un premier semestre 2021 qui devrait se montrer toujours affecté par la pandémie, mais un second semestre en amélioration vers un exercice 2022 'potentiellement normalisé'.



Jefferies cite aussi les prévisions par Macy's d'une pénétration plus élevée de l'e-commerce, d'un resserrement de ses coûts, d'une réduction de son nombre de magasins et de ses stocks, ainsi que d'une 'mécanique d'affaires améliorée'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.