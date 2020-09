Macy's : La valeur du jour à Wall Street MACY'S se vend bien à New York

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Macy's réjouit les investisseurs et gagne 5,42% à New York, à 7,12 dollars par action, après avoir grimpé jusqu'à plus de 8% en pré-ouverture, grâce à la publication de résultats trimestriels moins mauvais qu'attendu. En effet, la chaîne américaine de "department stores" a publié une perte ajustée par action de 81 cents au titre du second trimestre de son exercice 2020, alors que les analystes interrogés par FactSet attendait une perte ajustée de 1,77 dollar par action."La performance de Macy's pour le trimestre a été plus forte que prévu pour les trois marques : Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury, en grande partie grâce à la reprise des ventes dans nos magasins", s'est ainsi félicité Jeff Gennette, le directeur général du groupe.Toutefois, le résultat net du groupe s'est retrouvé dans le rouge au cours de la période, enregistrant une perte de 251 millions de dollars, alors qu'il avait enregistré un bénéfice de 88 millions l'an dernier à la même époque.De plus, les ventes, bien qu'ayant reculé de 35,8% sur un an, ont dépassé le consensus FactSet de 0,06 milliard de dollars, pour s'établir à 3,56 milliards. Mais à périmètre comparable, elles ont diminué de 34,7% alors qu'un repli de 18,6% était attendu.Comme pour la plupart des acteurs du secteur, les ventes en ligne ont connu une forte croissance de 53% sur un an, et représentent désormais 54% des ventes à périmètre comparable.Les stocks ont diminué de 29% par rapport à l'année dernière, et Macy's a terminé le trimestre avec environ 1,4 milliard de dollars de liquidités et une capacité de financement non-exploitée d'environ 3 milliards de dollars.